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Suriye’nin Haseke kentinde patlama

11.07.2019 19:38

Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü.


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