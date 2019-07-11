Suriye’nin Haseke kentinde patlama

Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Suriye’nin Haseke kentinde patlama11.07.2019 19:38
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