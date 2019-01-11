Hanin'in ailesi yaklaşık 4-5 sene önce Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Türkiye'de doğan Hanin'e bir oyuncak hediye etmişti. Oyuncağı kırılan Hanin'in gözyaşları ailesi tarafından videoya kaydedilirken, "Ben Erdoğan dedeyi özledim" sözleri dikkat çekti.
Suriyeli Hanin Erdoğan dedesini özledi11 Ocak 2019, Cuma
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı
- AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Başbakan Erdoğan da cenaze namazına katıldı
- Suriyeli Hanin Erdoğan dedesini özledi
- Zam isteyen işçiler CHP İzmir Belediyesi'ni bastı
- Başkan Erdoğan: "31 Mart seçimleri 25 yıllık tecrübenin zirvesi olacak"
- Başkan Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: "Unutmuş değiliz"
- CHP’li vekil Bekir Başevirgen’in cami rahatsızlığı
- 2009 Taktik İHA prototopi otomotik iniş
- 2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu
- Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi
- Eve davet ettiler! Uygunsuz fotoğraflarını çekip…
- Köpek saldırılarından nasıl korunuruz?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.