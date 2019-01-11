Suriyeli Hanin Erdoğan dedesini özledi 11 Ocak 2019, Cuma

Hanin'in ailesi yaklaşık 4-5 sene önce Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Türkiye'de doğan Hanin'e bir oyuncak hediye etmişti. Oyuncağı kırılan Hanin'in gözyaşları ailesi tarafından videoya kaydedilirken, "Ben Erdoğan dedeyi özledim" sözleri dikkat çekti.