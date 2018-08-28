Sulama kanalında sörf yapan Adanalı 28 Ağustos 2018, Salı

Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden iki kişinin görüntüsünden sonra şimdi de bir kişinin sulama kanalında sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.