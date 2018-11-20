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Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi

20 Kasım 2018, Salı

Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumcusu olan Şükrü Oytan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Oytan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


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