Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumcusu olan Şükrü Oytan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Oytan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi20 Kasım 2018, Salı
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