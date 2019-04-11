Sudan'da darbe: Ordu yönetime el koydu

Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu.
Sudan'da darbe: Ordu yönetime el koydu11.04.2019 10:52
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