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Sudan'da darbe: Ordu yönetime el koydu

11.04.2019 10:52

Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu.


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