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Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi

12 Kasım 2018, Pazartesi

Soyguncuların aracına asılan polis memuru, korkunç şekilde can verdi. Peru'da bir bankayı soyan kişilerin peşine düşen polis memuru, soyguncuların cipine tutundu. Ancak şahıslar, aracı park halindeki otomobile çarptırarak polisi düşürdü. Taklalar atan polis memuruysa feci şekilde can verdi.


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