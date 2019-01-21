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Sosyal medyadan tanıştığı kıza tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

21 Ocak 2019, Pazartesi

Adana'da sosyal medya üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğu ile buluştuktan sonra metruk binaya götürüp cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı


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