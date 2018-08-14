Sosyal medyada 'dolar' oyununa dikkat! 14 Ağustos 2018, Salı

Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik "dolar kuru" manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alanlar, şimdi de sosyal medya üzerinden ekonomik algı oluşturmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen takipte 346 sosyal medya hesabıyla ilgili inceleme başlatıldı. Uzmanlar bu algı operasyonuna karşı uyarılarda bulunuyor.