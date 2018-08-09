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Sosyal medyada Berrak Tüzünataç'ı engelleyen burslu öğrenci özür diledi

09 Ağustos 2018, Perşembe

Berrak Tüzünataç, bir yıldır ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Burs verdiği genç ile iletişimini twitter üzerinden sağlayan Tüzünataç dün ilginç bir açıklama yaptı. Son bursu yatırdıktan hemen sonra Berrak Tüzünataç'ı sosyal medya hesabından silen genç bugün konuyla ilgili cevap niteliğinde bir video paylaştı ve Berrak Tüzünataç'tan özür diledi. İşte o video...

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