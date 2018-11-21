A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan A&G Araştırma Başkanı Adil Gür yerel seçimlerle ilgili son kamuoyu araştırmasını paylaştı.
Son kamuoyu araştırmaları ne diyor?21 Kasım 2018, Çarşamba
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