Haberler Web TV Son kamuoyu araştırmaları ne diyor?

Son kamuoyu araştırmaları ne diyor?

21 Kasım 2018, Çarşamba

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan A&G Araştırma Başkanı Adil Gür yerel seçimlerle ilgili son kamuoyu araştırmasını paylaştı.


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