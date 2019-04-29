Haberler Web TV Son dakika:İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti!

Son dakika:İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti!

29.04.2019 09:32

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan iki casustan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti. İntihar eden şüpheli, BAE için çalıştığı iddiasıyla "casusluk" suçundan 10 gün önce tutuklanmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları