Son dakika:İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti! 29.04.2019 09:32

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan iki casustan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti. İntihar eden şüpheli, BAE için çalıştığı iddiasıyla "casusluk" suçundan 10 gün önce tutuklanmıştı.