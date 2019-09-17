Son dakika: Yargıtay’a 8 yeni üye atandı! İşte o isimler (Video)

Son dakika haberine göre HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay’da boş bulunan 16 üyelikten 8’ine yeni üyeler atandı. Yeni Yargıtay üyeleri genellikle Ağır Ceza Başkanları ve Başsavcı Vekilleri arasından seçildi.
Yargıtay'da boş bulunan 16 koltuk ile ilgili yeni bir seçim yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'da boş bulunan 16 üyelikten 8'ine yeni üyeler atandı.
Yeni Yargıtay üyelerinin genellikle Ağır Ceza Başkanları ve Başsavcı Vekilleri arasından seçilmesi dikkat çekti.
Yargıtay üyeliğine yeni atanan isimler şu şekilde:
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp
Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral
Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan
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