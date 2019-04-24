Haberler Web TV Son dakika... Trafik sigortalarına düzenleme! Kuralları ihlal eden daha fazla trafik sigortası ödeyecek

Son dakika... Trafik sigortalarına düzenleme! Kuralları ihlal eden daha fazla trafik sigortası ödeyecek

24.04.2019 10:20

Son dakika haberine göre Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.


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