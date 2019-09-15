Son dakika haberine göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti15.09.2019 21:01
- Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti
- Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bulunan Çobanbey'de hain saldırı! Çok sayıda ölü var...
- Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti
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- Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti
- Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bulunan Çobanbey'de hain saldırı! Çok sayıda ölü var...
- Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti
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