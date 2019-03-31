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Son dakika: Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde!

31.03.2019 19:45

Türkiye bugün sandık başında kararını verdi. Şırnak'taki sandık sonuçlarından farkla Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka çıktı.


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