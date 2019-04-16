Haberler Web TV Son dakika: Sanayi üretimi şubat ayında arttı

Son dakika: Sanayi üretimi şubat ayında arttı

16.04.2019 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Şubat ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.3 arttı, yıllık bazda yüzde 5.1 daraldı. Beklenti aylık yüzde 0.3 artış, yıllık yüzde 6.2 düşüştü.


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