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Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 7. uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi...

14.07.2019 12:56

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.


S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.

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