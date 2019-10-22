Son dakika: Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı

Pendik'te çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin karışmasıyla yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Son dakika: Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı22.10.2019 00:32
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