Haberler Web TV Son dakika: Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü var

Son dakika: Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü var

12.07.2019 21:32

Gaziantep'te kontrolden çıkan TIR orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, TIR'da bulunan 3 kişi öldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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