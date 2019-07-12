Gaziantep'te kontrolden çıkan TIR orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, TIR'da bulunan 3 kişi öldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son dakika: Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü var12.07.2019 21:32
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