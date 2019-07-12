Haberler Web TV Son dakika: Ordu'da 'yıldırım' şoku! O anlar böyle kaydedildi...

Son dakika: Ordu'da 'yıldırım' şoku! O anlar böyle kaydedildi...

12.07.2019 00:12

Ordu'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı. Öte yandan Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan eşi tedavi altına alındı.


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