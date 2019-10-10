Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Son dakika: MSB paylaştı! Fırat'ın doğusundaki ilerleme devam ediyor! İşte kara harekatından görüntüler10.10.2019 02:13
- Son dakika: MSB paylaştı! Fırat'ın doğusundaki ilerleme devam ediyor! İşte kara harekatından görüntüler
- Suriye sınırındaki camilerden sela okundu
- Amerika'da FETÖ propagandası! FETÖ'cü hainler kendilerini böyle aklamaya çalışıyor
- MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 181 hedef ateş altına alındı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj
- Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da başladı! İşte kara harekatından ilk görüntüler...
- Mehmetçik, Resulayn ve Tel Abyad’a 4 koldan giriş yaptı!
- 'Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz
- YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler
- Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı
- Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek!
- Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.