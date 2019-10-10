Haberler Web TV Son dakika: MSB paylaştı! Fırat'ın doğusundaki ilerleme devam ediyor! İşte kara harekatından görüntüler

Son dakika: MSB paylaştı! Fırat'ın doğusundaki ilerleme devam ediyor! İşte kara harekatından görüntüler

10.10.2019 02:13

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.


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