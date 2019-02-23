Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor.
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı23.02.2019 10:06
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