Haberler Web TV Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

23.02.2019 10:06

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları