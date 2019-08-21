Son dakika haberine göre Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı." dedi.
Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama21.08.2019 18:14
- Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
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