Haberler Web TV Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

21.08.2019 18:14

Son dakika haberine göre Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı." dedi.


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