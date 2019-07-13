Son dakika: Mehmed Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan da törene katıldı 13.07.2019 18:12

12 Temmuz'da Eyüp Alibey Hospital'de hayata gözlerini yuman Mehmed Şevket Eygi Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze namazına katıldı.

12 Temmuz'da Eyüp Alibey Hospital'de hayata gözlerini yuman Mehmed Şevket Eygi Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze namazına katıldı.



Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplığını Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne hibe etti. Tabloları vs... hepsini. Bu da onun bu konudaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle beraber özellikle milletine bugüne kadar yazılarıyla bundan sonra da hem kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz." dedi.

"Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum."