Haberler Web TV Son dakika: Meclis'te sürpriz buluşma! Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Son dakika: Meclis'te sürpriz buluşma! Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

19.11.2019 13:25

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi. Bahçeli'nin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılayarak tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.


Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu.

MHP'nin bugün grup toplantısı yoktu ancak Meclis'e gelen Bahçeli, milletvekilleri ile yemekte buluştu.

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