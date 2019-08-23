Son dakika: Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı 23.08.2019 07:35

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.