Son dakika: Külliye'de '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu' düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'nin bahçesinde davetleri karşıladı. Başkan Erdoğan'ın burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor" dedi. Başkan Erdoğan, "Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz." ifadesini kullandı.
Son dakika: Külliye'de '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar30.08.2019 19:47
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