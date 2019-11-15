Son dakika: Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırıda bilgi alma tutanağı ortaya çıktı 15.11.2019 20:37

Son dakika haberi... Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı. Olay kısa sürede büyük tepki çekerken olaya ilişkin "bilgi alma tutanağı" ortaya çıktı. Tutanakta, saldırganın "Tesettürünüzü alın buradan gidin" diye hakaretler ettiği belirtiliyor.