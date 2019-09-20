Son dakika: İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da son dakika haberi... Arnavutköy'de bir kişi anne, baba ve iki kardeşini öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.
Son dakika: İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü20.09.2019 19:13
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