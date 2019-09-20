Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Son dakika: İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

20.09.2019 19:13

İstanbul'da son dakika haberi... Arnavutköy'de bir kişi anne, baba ve iki kardeşini öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.


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