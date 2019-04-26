Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 210 asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 210 asker hakkında gözaltı kararı26.04.2019 10:20
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