Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 210 asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 210 asker hakkında gözaltı kararı

26.04.2019 10:20

Son dakika haberine göre İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.


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