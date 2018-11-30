Son dakika: İstanbul Şişli'de bulunan bir iş merkezinde yangın paniği

İstanbul Şişli'de bulunan 17 katlı bir iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, iş merkezinin içinde insanlar bulunduğu öğrenildi. Ekipler mahsur kalanlarla ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Son dakika: İstanbul Şişli'de bulunan bir iş merkezinde yangın paniği30 Kasım 2018, Cuma
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