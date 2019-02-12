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Son dakika: İstanbul Çekmeköy'deki askeri helikopter neden düştü?

12.02.2019 16:18

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde 4 Mehmetçik şehit olmuştu. Askeri kaynaklar düşen askeri helikopter düşüş sebebine yönelik açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "HU-1 helikopteri motor  testi sırasında kaza kırımı meydana geldi. 4. Hava alay komutanlığı Trakya’yada bir bölgeye taşınacak." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.


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