Haberler Web TV Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

19.11.2019 11:51

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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