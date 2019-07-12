Son dakika: Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile S-400'ü görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konuları ele alındı.
Son dakika: Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile S-400'ü görüştü12.07.2019 23:49
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