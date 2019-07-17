Son dakika: HDP'den büyük skandal! HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirdi. Diyarbakır Valiliğince yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, reddedilmişti.
Son dakika: HDP'den büyük skandal! HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı17.07.2019 02:21
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