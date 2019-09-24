Son dakika: Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi! 6 ölü 27 yaralı 24.09.2019 10:11

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulanslar sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valiliği kaza sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.