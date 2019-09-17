Hatay'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı. 22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.
Son dakika: Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını17.09.2019 23:53
- Son dakika: Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
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