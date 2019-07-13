Son dakika haberine göre, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.
Son dakika haberine göre, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.
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