Haberler Web TV Son dakika haberi: S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Mürted'e indi (Video)

Son dakika haberi: S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Mürted'e indi (Video)

13.07.2019 10:13

Son dakika haberine göre, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.


Son dakika haberine göre, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.
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