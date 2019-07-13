Son dakika haberi: S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Mürted'e indi (Video) 13.07.2019 10:13

Son dakika haberine göre, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.