Haberler Web TV Son dakika haberi: Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar geldi

Son dakika haberi: Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar geldi

13.07.2019 13:33

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı. Kritik harekattan ilk fotoğraflar geldi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine 'Pençe-2 Operasyon Planı' başlatıldığı açıklanmıştı. Pençe-2 Operasyonu'ndan ilk görüntüler geldi.
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