Son dakika haberi... Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi 14.10.2019 21:21

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü YPG unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor..