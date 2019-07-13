Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! 13.07.2019 14:23

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporları belli oldu. Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre; yarın bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.