Manavgat’ta bir market işletmecisi küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 48 yaşındaki market işletmecisi H.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Son dakika haberi... Markete giren küçük kızı taciz etti! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı25.08.2019 03:46
- Son dakika haberi... Markete giren küçük kızı taciz etti! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
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