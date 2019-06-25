Haberler Web TV Son dakika haberi: Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu (Video)

Son dakika haberi: Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu (Video)

25.06.2019 09:46

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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