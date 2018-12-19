Son dakika haberi: Esra Erol canlı yayında inanılmazı başardı! 10 dakikada 500 bin TL! 19 Aralık 2018, Çarşamba

Esra Erol ve Türk Kızılay Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Köy Okullarını Yalnız Bırakmıyor!



Ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen 'Kolide Ne Var?' kampanyasıyla 1.500 köy okuluna, ortalama 300.000 öğrenciye, 1.500.000 adet ürün gönderilmeyi hedefliyor.

KOLİDE 'SEVGİ, PAYLAŞMAK, KARDEŞLİK, GELECEK, EĞİTİM, GÜZEL YARINLAR' VAR

Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay, 150. Kuruluş yıldönümü kapsamında başarılı sunucu Esra Erol işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle 'Kolide Ne Var?' adında Sosyal Sorumluluk projesini başlattı.

'Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var' sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi bugün Esra Erol'da canlı yayında start aldı.

Proje, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılımıyla start aldı. Proje başlangıcının yapıldığı Esra Erol'da programını izleyen milyonlarca kişi kampanyaya destek oldu. Projeye bireysel olarak destek olmak isteyen 50.000 kişi 500.000 TL bağışta bulunarak Türk Televizyon tarihinde bir ilke imza attı.









Canlı yayında sms sonuçlarını değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "150 yıllık köklü bir kuruluş olan Türk Kızılay tarihinde, bu kadar kısa zamanda rekor bağış" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Kampanya sponsorları LC Waikiki, Flo, MNG Kargo ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan kolilerde öğrenciler için 3 parçadan oluşan mont, bot, kazak, pantolon ile diş fırçası ve diş macunu yer alırken; anne ve baba için de 1'er parça hediye giysi bulunuyor. Hediye kolileri, öğrenciler adına okullara ulaştırılarak okul yönetimlerine teslim edilecek. Sponsorların ve bağışçıların desteği ve okulların ihtiyaç talebi doğrultusunda hedeflenen 1500 okula Haziran 2019'a kadar devam edecek.

Kampanyanın ilk gününde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde kurulan Kolide Ne Var Kampanyası Kızılay çadırında hazırlanan koliler, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan tarafından bugün canlı yayında Manisa Akhisar, Mardin Bağlıca Köyü, Adıyaman Külafhöyük Köyü, Samsun Bafra, Trabzon Düzköy, Karaman'daki köy okullarına gönderilmek üzere yola çıkan hediye kolileri, il ve ilçelerdeki Kızılay Şubeleri tarafından okul yöneticilerine öğrenciler adına teslim edilecek.

BİLGİ:

Kampanyaya bireysel olarak destek vermek isteyenler 'KOLİ' yazıp 2868'e 1 sms atarak 10 TL bağışta bulunabilecek.

Kampanyaya mont, ayakkabı, kazak, çanta, ayakkabı, bot, pantolon gibi giysi ile, çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik diş fırçası, diş macunu bağışında bulunmak isteyen kurumsal bağışçı firmalar da Kızılay'ın 168 çağrı merkezine başvuruda bulunabilecek.

Kolide Ne Var? Kampanyasına öğrenciler adına başvurmak isteyen köy okulları ise Kolide Ne Var? Kampanya Hattı 0545 8506585'ne başvuracak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi ve bağış kanallarına www.kizilay.org.tr ' adresinden ulaşılabilir.