Son dakika haberi: Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına çok sert tepki 20.07.2019 14:01

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler." diyerek sert çıktı.

Yerel seçimlerin ardından teşekkür konuşmaları buluşmaları kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap etti. Devlet Bahçeli burada yaptığı açıklamada, " AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor." dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları;

"BAŞLARINA GEÇİRSİNLER"

"AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır! Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmişti.

"PARMAK SALLAMASINLAR"

Kimse bize parmak sallamasın. Karanlık niyet sahibi her ülke aklını başına almalıdır. Biz geleceğin süper gücüyüz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir dönemden geçmektedir.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Hükümet Sistemi Cumhurun bizzat kendi iradesi ile değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur.​Cuhmhur ittifakı hem tarihe hem geleceğe karşı mesuldür."

BAHÇELİ, KARABÜK BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli halka hitabında önce, Karabük Belediyesine ziyarette bulundu. Bahçeli, kente gelişinde Kemal Oyman mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde bando eşliğinde Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılan Bahçeli, makamda Vergili ile bir süre görüştü.​ Bahçeli'ye ziyarette, Vergili ile Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez tarafından vazo ve fotoğraf hediye edildi. Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.