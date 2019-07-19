Haberler Web TV Son dakika haberi: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

19.07.2019 16:42

Son dakika haberine göre ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.


ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.

Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları