Son dakika haberi: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
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