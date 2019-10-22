Haberler Web TV Son dakika haberi... ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler

Son dakika haberi... ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler

22.10.2019 21:00

Son dakika... Türkiye ile ABD'nin yaptığı anlaşma saat 22 itibarıyla doluyor. Sürenin dolmasına saatler kala ABD basınından flaş bir açıklama geldi. Amerikan basını terör örgütü PKK/YPG - SDG'nin Türkiye'nin belirlediği 'Güvenli Bölge'nin dışarısına çıktığı ve anlaşmanın şartlarına uyulduğu duyuruldu. Yaşanan son dakika gelişmesini ve bunda sonra neler olacağının detaylarını A News Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında anlattı.


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