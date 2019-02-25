Son dakika haberi: 91'inci Akademi Ödülleri sahiplerini buldu! 2019 Oscar Ödülleri kazananlar tam liste 25.02.2019 09:17

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı. Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film "En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.