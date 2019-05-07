Son dakika... Giresun'da orman yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

Giresun’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.
Son dakika... Giresun'da orman yangını! Alevler gökyüzünü kapladı07.05.2019 23:06
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