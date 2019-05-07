Son dakika... Giresun'da orman yangını! Alevler gökyüzünü kapladı 07.05.2019 23:06

Giresun’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.