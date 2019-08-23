Haberler Web TV Son dakika: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Son dakika: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

23.08.2019 23:45

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Kimlik tespitinin ardından kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları