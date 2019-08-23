Son dakika: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Kimlik tespitinin ardından kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son dakika: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu23.08.2019 23:45
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